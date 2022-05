VIDEO – Il Napoli saluta Faouzi Ghoulam: la bella clip su Twitter

Il Napoli saluta Ghoulam con una bella clip su Twitter

Il Napoli saluta Faouzi Ghoulam. L’esterno algerino aveva già dato in prima persona la notizia con un messaggio sui social, ma adesso anche il club azzurro l’ha voluto salutare e ringraziare con una clip su Twitter in cui vengono mostrati i gol e le migliori azioni dei suoi 8 anni passati all’ombra del Vesuvio: “Thank you” e tante immagini per salutare un giocatore che è stato colpito da molti infortuni ma che ha sempre risposto presente quando ha potuto dare il proprio contributo al Napoli.

