Mario Rui, l’ag annuncia: “Niente cessione: Mario resta titolare in coppia con Olivera”

Niente cessione per Mario Rui, le parole dell’agente

Calciomercato Napoli – Mario Giuffredi, agente, tra i tanti, di Mario Rui è intervenuto a “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio parlando del calcio Napoli:

Al Napoli è arrivato Olivera. Come ha vissuto Mario Rui il suo arrivo? E come rispondi a chi scrive che rischia il posto?

“Chi scrive che Mario Rui rischia il posto mi fa ridere, perché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il posto. Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid. Ieri leggevo un articolo (apparso su Repubblica, ndr) dove si facevano gli stessi ragionamenti. Poi il Napoli non vince lo scudetto e la piazza si chiede come mai. Ci sono alcune voci e penne che sono distruttive, non costruttive. È giusto che ci sia concorrenza, un giocatore non può fare 50 partite, altrimenti le prestazioni calano, ma non bisogna esasperare il concetto: ricordate che chi arriva a Napoli, deve prima dimostrare il suo valore”.

Mario Rui col Napoli

Tra i tuoi calciatori c’è Parisi. Ti piacerebbe vedere la ‘tua’ coppia Rui-Parisi al Napoli?

“Ormai è una coppia che non può crearsi perché è arrivato Olivera e, se arrivasse anche Parisi, dovrebbe andare via Mario Rui, dunque impossibile che si incontrino. Tra l’altro, Mario Rui resterà al Napoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti, ringrazia la squadra: “Ho messo il mio desiderio di tornare in Champions nelle mani e nei piedi migliori”

Mathias Olivera, visite mediche terminate: ha lasciato Villa Stuart

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici