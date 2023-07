Corriere dello Sport – Il Napoli si inserisce per Milinkovic: due contropartite azzurre piacciono a Sarri.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, anche il Napoli starebbe pensando a Milinkovic-Savic. Al momento il giocatore ha fatto intendere di non voler prolungare il suo contratto, e in scadenza il prossimo anno, Lotito vorrebbe venderlo a 40 milioni senza sconti. De Laurentiis vorrebbe provare ad approfondire la situazione, considerando l’ampio margine di cassa a disposizione. La proposta che potrebbe presentare conterrebbe due contropartite: la prima è Zielinski, il giocatore è stato chiesto da Sarri più volte. La seconda è Politano, che è uno degli esterni per cui i biancocelesti hanno fatto un sondaggio. Tuttavia, risulta che Milinkovic preferisca la Juventus.

