Il Napoli si prepara alla grande sfida: tre partite in sei giorni

Il Napoli dovrà prepararsi ad affrontare ben tre partite in sei giorni.

Questa sera il Napoli sarà impegnato contro la Lazio. Sarà sicuramente una sfida dura, ma altrettanto tosta sarà ciò che il Napoli dovrà affrontare nei prossimi giorni. Gli azzurri infatti dovranno giocare tre gare in sei giorni. Nella giornata di mercoledì ci sarà il Sassuolo, mentre sabato si affronterà l’Atalanta.

Ecco cosa riporta il Mattino:

“Tre partite in sei giorni per il Napoli, mercoledì c’è il Sassuolo in trasferta e sabato l’impegno contro l’Atalanta in casa: Spalletti a centrocampo ha perso Anguissa e recuperato Demme, può contare quindi sempre su tre pedine più Zielinski ed Elmas che per caratteristiche possono giocare sia nei tre di centrocampo che da trequartisti. Tante soluzioni, quindi, e con il valore aggiunto rappresentato proprio da Fabian Ruiz, fondamentale per lo sviluppo della manovra.”

