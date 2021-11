Napoli-Lazio, gli ultras potranno ritornare a fare il tifo in curva B

In occasione di Napoli-Lazio, gli ultras azzurri potranno tornare a tifare in curva B.

Stasera ci sarà Napoli-Lazio e sarà sicuramente una partita diversa dalle altre. Il primo motivo ha a che fare con la cerimonia in onore di Diego Armando Maradona che avverrà prima dell’inizio della gara. Tuttavia c’è anche un secondo motivo che renderà questa gara speciale, cioè il ritorno degli ultras in curva B. Se nell’ultima gara giocata in casa questi ultimi potevano accedere soltanto alla curva A questa volta non sarà così. La curva B dunque sarà finalmente piena.

