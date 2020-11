Top & Flop – Bologna-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Sassuolo

Primo Tempo

Il Napoli scende in campo al Dall’Ara per cancellare l’opaca prestazione di Giovedì, è sembra in parte riuscirci. Gli azzurri fin da subito prendono in mano la partita, sfoggiando un ottimo palleggio. Un Lozano ispirato crea non pochi pericoli alla difesa felsinea, che non riesce ad opporsi. Proprio su un cross del messicano, Osimhen mette in rete di testa da due passi. Il Bologna non reagisce, con il Napoli che colleziona angoli. Il primo tempo termina con gli azzurri avanti di un goal.

Secondo Tempo

La ripresa parte come era finito il primo tempo, Napoli in controllo e Bologna che non riesce a reagire. Episodio dubbio in area, Koulibaly segna ma il Var annula. Evidenziato un tocco di mano di Osimheh, che però viene chiaramente trattenuto. Gli azzurri collezionano occasioni, ma non riescono a chiudere definitavemente il match. Questo, consente al Bologna l’assalto finale con una grande tripla occasione sventata da Ospina e Hysaj. La gara finisce in favore degli azzurri, che conquistano tre punti importanti.

Top – Lozano

Lozano oggi risulta essere il migliore dei suoi, con una grande prestazione. Velocità, profondita e molti recuperi difensivi. Vera spina nel fianco della difesa del Bologna, che condisce la sua ottima prestazione con un assist per il goal realizzato da Osimhen. Sembra essere tornato quello visto ad inizio stagione, prova di gramdè qualità.

Flop – Mertens

Il belga risulta essere ancora il peggiore dei suoi, confermando il suo perodioso di forma non ottimale. Sbaglia un pasio di conclusioni verso la porta, faticando nuovamente a trovarsi la posizione giusta in campo. Dialoga poco con Osimhen, non fornendogli quasi mai appoggio.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso a Sky: “Sento parlare troppi maestri! Troppe polemiche, sono contento della prestazione!”

Bologna-Napoli – Gli azzurri corsari a Bologna con Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Francia, 38.619 casi da ieri, 270 i morti