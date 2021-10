Il Napoli stende il Bologna e torna al comando della Serie A

Napolie Bologna si sono sfidate allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la decima giornata di Serie A.

Gli azzurri partono bene, imprimendo un buon ritmo e continuità ma senza pungere. La prima vera occasione da gol è tra i piedi del capitano Lorenzo Insigne al 15′ ma il vantaggio sta per arrivare. È infatti Fabian Ruiz che trova, con un eurogol, il vantaggio per il Napoli. Decisivo è l’errore di Svanberg che accende Lozano, il messicano serve Fabian che non ci pensa su due volte, dai 25 metri trova il sette alla destra di Skorupski. Il Bologna non è pervenuto ed il Napoli arriva alla mezz’ora spadroneggiando a tutto campo, speciale menzione va all’azione che ha visto protagonisti Mario Rui, Osimhen ed Insigne con i tre che si sono scambiati palla con un colpo di tacco a testa. Ad avvicinarsi di più al raddoppio è Mario Rui che, da posizione defilata,per questione di centimetri non trova il secondo palo di forza. Si arriva al 38′ di gioco, l’arbitro Serra è chiamato dal VAR per rivedere un episodio dubbio di rigore e lo assegna, in un primo momento aveva assegnato la punizione contro gli azzurri per fallo su Osimhen ma l’azione era stata viziata da un colpo di mano della difesa del Bologna. Insigne dal dischetto porta il Napoli sul 2-0, c’è solo una squadra a Fuorigrotta.

Secondo tempo

Il Napoli comincia col piglio giusto, gli uomini di Spalletti non sembrano per nulla appagati dal doppio vantaggio. Si vede il Bologna con Barrow che entra pericolosamente in area e calcia forte a lato sul secondo palo, il tiro stava per diventare un assit per Orsolini. Poche le emozioni con il Napoli che controlla il match, ci pensa Osimhen a smuovere gli animi, al 56′ il nigeriano trova lo spazio per girarsi al limite dell’area di rigore, il tiro è potente ma fuori. Passano appena tre minuti e ci prova Di Lorenzo, il terzino si mette in proprio, si porta al limite dell’area piccola ma di sinistro stringe troppo il tiro. Il gol è nell’area, Osimhen è incontenibile in area di rigore e viene messo giù da Mbaye, il rigore è netto, Massa stavolta indica subito il dischetto del rigore. Ancora forte il rigore battuto dal capitano, Napoli 3, Bologna zero. Poco dopo Insigne lascia il terreno di gioco per Zielinski ed è anche il turno di Matteo Politano che prende il posto di Hirving Lozano. Il Napoli non accenna a calare il ritmo della gara a fronte di un Bologna che appare oramai rinunciatario. Gli azzurri giocano sul velluto, gli scambi ed i cambi di gioco sono di notevole e lodevole fattura, al 72′ cerca gloria, meritatamente, Anguissa: il camerunense si coordina bene dai 20 metri ma trova la traversa. È l’ultima palla toccata da Anguissa, al 75′ entra Diego Demme al suo posto, fuori anche Elmas per Dries Mertens. Per la statistica del match, ci prova Orsolini per il Bologna, fallito il suo tentativo sul secondo palo. Il Napoli addormenta la gara e lo fanno anche i tifosi del Maradona privi della tifoseria organizzata. Azione avvolgente del Napoli al minuto 81′, azione che termina con un cross di Di Lorenzo per Osimhen che trova la giusta coordinazione ma non mette la forza necessaria per battere Skorupski. Si rivede Osrolini, punizione dal limite per il Bologna, l’ex Ascoli impegna Ospina che mette in angolo. Entra in campo Faouzi Ghoulama all’85’ per Mario Rui autore di una prestazione molto positiva. Il piede dell’algerino si nota subito, da calcio d’angolo servizio perfetto per Osimhen che ancora una volta sfiora il gol, di poco a lato la sua schiacciata. Termina 3-0 allo Stadio Maradona, l’arbitro non concede recupero.

Mario Scala