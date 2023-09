Corriere del Mezzogiorno – Il Napoli trattiene Elmas e rifiuta 30mln: Garcia ha una grossa responsabilità su di lui.

Eljif Elmas è un elemento fondamentale per la rosa del Napoli. Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, ha sottolineato l’importanza del giocatore, soprattutto dopo che la società ha rifiutato un’offerta da 30 milioni per trattenerlo. Con il contratto in scadenza nel 2025, al momento non c’è nessuna data salvata in agenda per il suo rinnovo. Inoltre, da Garcia, per ora, è stato impiegato per soli 21 minuti:

“Dopo tre partite è presto per fare bilanci ma è evidente che Elmas non sembra più in cima alle scelte come accadeva con Spalletti. Raspadori, pur non essendo un esterno puro, è diventato il primo cambio di Kvara. Il calciatore ha deciso di non muoversi ma con l’acquisto di Cajuste per il centrocampo e a destra dell’attacco con l’arrivo di Lindstrom sarà dura accumulare minuti. Garcia, che ha assicurato spazio per tutti, dovrà cercare di non impoverire un talento che in passato ha dato un notevole contributo al Napoli”.

