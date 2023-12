Il Napoli voleva Haaland ma suo padre disse no: il retroscena

Il Corriere dello Sport ha riportato un retroscena sull’interesse del Napoli per Erling Haaland e sul motivo per cui l’affare saltò.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport alcun anni fa il Napoli aveva un interesse per l’attaccante Erling Haaland. Tuttavia non ci fu alcuna trattativa per via del rifiuto del padre del giovane che all’epoca aveva 18 anni.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Lo scudetto del Napoli è stato costruito negli anni: Di Lorenzo, altro capolavoro qualità/prezzo (9 milioni dall’Empoli tra base fissa e bonus); Anguissa, 16 milioni dal Fulham; Zielinski, 17 milioni dall’Udinese scalando l’ingaggio di Zuñiga; Lobotka, 18 milioni più 4 dal Celta; Politano, 22 milioni dall’Inter. E Kim, Minjae, un totem acquistato per 18 milioni dal Fenerbahçe e poi venduto dal Napoli in estate per 57 milioni al Bayern dopo una stagione (clausola per clausola). E ancora, anni prima: Allan, 13 milioni dall’Udinese, e Milik, oggi alla Juve, per 25 milioni più 5 dall’Ajax. Ci sarebbe anche Fabian, 30 milioni di clausola dal Betis: e la top ten diventa eleven. Il colpo mancato? Haaland. A 18 anni. Ma papà disse no.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

