Il Napoli vuole Bremer, Giuntoli pensa a lui per sostituire Manolas

Il Napoli non molla Bremer del Torino

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli è seriamente interessato al difensore del Torino Bremer. Il difensore classe 97 di nazionalità brasiliana è nel mirino del ds Giuntoli, che ha intravisto in lui il miglior sostituto possibile di Manolas. Il greco con ogni probabilità dirà addio alla maglia azzurra, che potrebbe tornare in Patria. Bremer è tra le rivelazioni di questo campionato, tanto da attirare su di se anche l’interesse del Milan e di alcuno club di Premier.

