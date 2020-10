Il Parma beffa il Napoli, vicinissimo l’acquisto di Karbownik

Il Parma prende Karbownik

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il Parma starebbe per chiudere per Michal Karbownik. La trattativa è in fase avanzata, con il club ducale che potrebbe già chiudere nelle prossime ore. Il terzino di nazionalità polacca, in estate era stato bloccato dal Napoli che però poi non ha ,ai affondato il colpo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nazionali, la novità della FIFA. I club possono dire di no

Napoli, vicino l’accordo per Bakayoko. Le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez sul secondo figlio con Chiara Ferragni: “Che succede?”, Bugo risponde: “Chiamatemi Bugoz”