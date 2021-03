FOTO – Il Portogallo grida allo scandalo: Ronaldo segna, l’arbitro non convalida

Il Portogallo grida allo scandalo: Ronaldo segna, ma l’arbitro non convalida

Il Portogallo grida allo scandalo, una rete di Cristiano Ronaldo non viene convalidata dall’arbitro in pieno recupero nonostante la palla superi evidentemente la linea. Nelle qualificazioni ai Mondiali non c’è il VAR, per cui non c’è stata revisione. I giornali si sono espressi così sull’accaduto, “Furto!”, titola Record in una prima pagina che ritrae CR7 mentre protesta con l’arbitro. “Senza VARgogna”, il gioco di parole proposto invece da A Bola che ovviamente apre con lo stesso tema.

