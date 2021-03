Bulgaria-Italia, Mancini ne cambia sei: la probabile formazione

Bulgaria-Italia, la probabile formazione di Mancini

Bulgaria-Italia, le ultime sulla formazione della Nazionale di Mancini che stasera affronterà a Sofia la Bulgaria, per la seconda partita del girone di qualificazione per i Mondiali del 2022 in Qatar. Come riporta il Corriere dello Sport, saranno sei i cambi rispetto alla formazione di giovedì, giocheranno anche Acerbi al posto di Chiellini, già rientrato a Torino, Spinazzola al posto di Emerson, Barella per Pellegrini, Chiesa per Berardi, anche lui rientrato a casa, e Belotti per Immobile. Quella di stasera sarà la seconda partita degli azzurri nel loro girone di qualificazione per i Mondiali del 2022 in Qatar.

Bulgaria-Italia, la probabile formazione: ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini

