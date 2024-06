Corriere dello Sport – Dovbyk ritorna forte l’interesse del Napoli: la situazione

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dell’interesse del Napoli per Artem Dovbyk. L’attaccante del Girona è rimasto in cima alle preferenze di Manna: “Il Girona, da parte sua, farebbe una bella plusvalenza avendolo acquistato soltanto un anno fa per 7,5 milioni, record di spesa per il club.

La trattativa, insomma, può andare avanti, visti gli ottimi rapporti tra le due società: l’amichevole con i catalani, ormai, è diventata una classica del ritiro estivo. Anche quest’anno, il 3 agosto, il Napoli affronterà la squadra di Michel a Castel di Sangro. Per quella data, chissà, Dovbyk potrebbe anche non vestire la maglia dei Blanc-i-Vermells”.

