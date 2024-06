Corriere dello Sport – Buongiorno ed Hermoso nel mirino: Manna vuole chiudere

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul reparto difensivo del Napoli. Antonio Conte ha due obiettivi per la prossima stagione: “Il ds Manna è al lavoro da settimane per Alessandro Buongiorno, il primo rinforzo individuato dal nuovo allenatore per la difesa del futuro. Conte vuole il capitano del Torino, ora impegnato agli Europei con Spalletti, al centro del nuovo reparto. Procedono i dialoghi tra le parti, sono costanti i contatti tra Manna e l’entourage del giocatore mentre De Laurentiis resta fermo alla prima proposta, 35 milioni più 5 di bonus, convinto che possano bastare nella valutazione del giocatore. Il Torino aveva rifiutato l’offerta, ma non sono previsti al momento rilanci, anche perché nessun altro club si è fatto avanti in modo concreto.

Oltre a Buongiorno, il Napoli si sta muovendo anche per Mario Hermoso, appena svincolatosi dall’Atletico Madrid. Con il suo agente si parla da giorni di cifre. Il giocatore piace, Manna lavora al doppio colpo in difesa, ma bisogna trovare l’intesa sull’ingaggio”.

