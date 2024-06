La Gazzetta dello Sport – Di Lorenzo, le sue parole lasciano poche speranze al Napoli

Giovanni Di Lorenzo, ha manifestato la sua volontà di lasciare il Napoli durante questa sessione di mercato. Il capitano non lascia molte speranze: “Il capitano passa al contrattacco ma nelle sue parole non c’è apertura al Napoli o a un’ipotesi di inversione a U”.

Questo il commento del quotidiano, in seguito alle parole di Di Lorenzo: “Toccherà al suo agente mediare nei prossimi giorni e capire se qualcosa è cambiato da quando è in Nazionale. Giuffredi raggiungerà la Germania per assistere al match di esordio dell’Italia e magari il giorno dopo parlerà con Di Lorenzo. Lo aggiornerà sulla lunga chiacchierata avuta con Manna e Conte. E chissà, magari anche sulla corte che sottotraccia porta avanti la Juve, pronta ad approfittare di questo momento di massima tensione”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Manna ha chiamato Di Lorenzo, il caso può rientrare

Mercato Napoli, le ultime tra acquisti, cessioni e rinnovi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi