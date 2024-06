Corriere dello Sport – Di Lorenzo chiarisce: “Alla società ho già detto quello che dovevo”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo: “Non tutto, perché il futuro è un discorso da approfondire quando l’Europeo sarà entrato nei file della storia. È un passo però. Giovanni Di Lorenzo allontana il Napoli, lo allontana come pensiero, senza ignorare la questione che tiene banco in Italia: la sua richiesta di cessione, l’intervento del procuratore Giuffredi, il messaggio piccato di De Laurentiis, il proposito di mettersi alla prova alla Juventus dove l’ex direttore sportivo Giuntoli lo aspetta a braccia aperte.

Hanno parlato quasi tutti. Quasi. Mancava la sua versione, che arriva saggiamente edulcorata dal ritiro della Nazionale. Giovanni: lascia il Napoli? E se sì, perché? La risposta è garbata ma ferma: “Se sono qui significa che non ho intenzione di tirarmi indietro davanti alle domande. Non l’ho mai fatto. Anzi avrei potuto parlare prima, se ci fosse stata l’occasione. Però adesso sono qui in Germania e voglio concentrarmi sull’Europeo. Alla società ho già detto le cose che volevo dire, poi sono partito”.

