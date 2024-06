Il Mattino – Napoli-Hermoso, commissioni troppo alte: serve influenza di Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Mario Hermoso. Giovanni Manna è al bivio, perché la domanda dell’agente del giocatore, per quanto riguarda le commissioni (5 milioni), è decisamente un duro rospo da digerire. Nonostante lo spagnolo si libererà dall’Atletico Madrid a zero, a fine mese, le richieste non vanno di pari passo con la politica di mercato, attuata da sempre da Aurelio De Laurentiis. Nonostante ciò, il ds ha già definito l’intesa fra le parti, ma non è da escludere un cambio di rotta.

L’offerta è da 3,5 milioni di euro più bonus, di un milione, in caso di ritorno in Champions League. Tuttavia, nonostante il tempo, Conte potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa. La sua influenza potrebbe essere importante anche davanti alle pretese di Urbano Cairo, per Alessandro Buongiorno. Il Torino potrebbe alzare la cifra anche a 50 milioni e senza contropartite.

