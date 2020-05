Il Presidente del Gremio: “Il Napoli non ha presentato nessuna offerta per Everton”

Il Presidente del Gremio smentisce la notizia di un’offerta del Napoli per Everton Soares

Il presidente del Gremio Romildo Bolzan jr, ai microfoni di Si Gonfia la Rete su Radio Marte, ha smentito l’avvicinamento concreto degli azzurri al brasiliano Everton Soares: “Un’offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton”.

