Il programma del Napoli alla vigilia del match con la Fiorentina

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul programma del Napoli alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.

Manca soltanto un giorno al match di campionato tra il Napoli di Rudi Garcia e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzata sul programma della squadra azzurra durante la giornata di oggi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano questa sera ci sarà la solita rifinitura allo Stadio Maradona e successivamente una cena a cui parteciperà tutto il gruppo.

Ecco quanto si legge:

“Per quel che riguarda le scelte di Garcia, comunque, se ne saprà di più oggi pomeriggio, dopo l’ormai consueta e quasi scaramantica rifinitura in programma al Maradona con successiva cena tutti insieme e buonanotte. Nel senso che il ritiro non è previsto e tutti potranno dormire in famiglia e presentarsi domenica mattina nel solito hotel di Pozzuoli che fa da sfondo alle ultime ore di attesa prima della partita.”

