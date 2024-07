Il PSG ha offerto al Napoli due giocatori in cambio di Osimhen

Il Paris Saint-Germain avrebbe inserito due giocatori nella trattativa per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Emergono continue novità circa la trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Victor Osimhen. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena relativo a tale situazione. Il club francese avrebbe inserito all’interno dell’affare ben due giocatori: Kolo Muani e Gonçalo Ramos.

Di seguito quanto riportato:

“Salvo sorprese delle prossime ore, il centravanti nigeriano ai aggregherà al Napoli anche per il via del ritiro di Castel di Sangro, in programma da giovedì. Per concretizzare il ritorno di Osimhen in Francia servono altre tappe. Il Psg infatti vuol prima definire alcune operazioni in uscita, in particolare quelle di Kolo Muani e Gonçalo Ramos, che sono stati anche offerti al club azzurro senza ottenere segnali di gradimento. Nella trattativa invece il Napoli avrebbe voluto eventualmente inserire Kang-in Lee. Ma il centrocampista sudcoreano non è ritenuto in vendita dal club parigino.”

