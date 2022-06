Il Torino cerca un sostituto per Belotti, tra i nomi anche Petagna

Andrea Belotti sembra essere sempre più lontano dal Torino ed il club starebbe cercando un giocatore adatto a sostituire l’attaccante. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, afferma che tra i probabili nomi scelti dal club granata ci sarebbe anche l’attaccante del Napoli Andrea Petagna.

Di seguito il post pubblicato da Schira:

In #Torino’s list as Andrea #Belotti’s replacement there still are Kris #Piatek (HerthaBSC). Andrea #Pinamonti (Inter) and Andrea #Petagna (Napoli). Toro are also monitoring Artem #Dovbyk (Dnipro). #transfers https://t.co/BGykz4KXRt

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 18, 2022