Calciomercato, Politano nel mirino di due club spagnoli

Matteo Politano avrebbe suscitato l’interesse di due club della Spagna.

Tra i giocatori in uscita del Napoli sembrerebbe esserci anche Matteo Politano. L’attaccante è stato più volte accostato al Valencia in quanto il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe il desiderio di averlo lì con lui. Di recente però è emerso un interesse per il giovane anche da parte di un altro club spagnolo: il Siviglia.

La notizia è stata resa nota dalla Gazzetta dello Sport:

“Politano piace – tanto – al Siviglia, mentre Lozano potrebbe traslocare a sinistra e di conseguenza liberare lo spazio a destra per un mancino tra Bernardeschi (un pallino di De Laurentiis) ed Orsolini.”

