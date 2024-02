L’Inter vince 1-0 contro la Fiorentina e torna capolista.

L’Inter si riporta in vetta alla classifica.

L’Inter arriva all’Artemio franchi con la possibilità di presentarsi nello scontro diretto con la Juventus prima in classifica.

I nerazzurri partono forte e si rendono pericolosi già al 14′. Thuram scappa sulla destra alla difesa viola e serve dentro l’area Carlos Augusto. Decisivo l’anticipo di Faraoni che mette in calcio d’angolo e salva in extremis la Fiorentina. A battere l’angolo va Asslani che trova sul primo palo l’inserimento perfetto del capitano Lautaro Martinez. L’argentino colpisce di testa e batte Terraciano portando coì l’Inter sull’1-0. i nerazzurri continuano a premere sull’acceleratore ed al 33′ Lautaro recupera palla all’altezza della bandierina, serve Bastoni che crossa in mezzo trovando Thuram. Il francese stoppa e scarica a Frattesi che, dal limite dell’area, tenta il tiro che però viene respinto da un attento Terraciano. La Fiorentina prova a reagire ed al 34′ ha una grande occasione con Bonaventura. Faraoni si libera sulla destra e fa partire il cross. Bastoni devia ma il pallone finisce sui piedi di Bonaventura che colpisce a botta sicura trovando però una grande parata di Sommer che respinge in calcio d’angolo. Il primo tempo finisce, dopo 3′ di recupero con l’Inter in vantaggio per 1-0. Il secondo tempo inizia con l’Inter che continua ad attaccare, ma è la Fiorentina ad avere un’occasione gigantesca al 69′. Palla lunga dalla difesa per Nzola che stoppa spalle alla porta, si gira e calcia trovando la deviazione di Pavard prima e la presa comoda di Sommer dopo. Occasione sprecata per Nzola che poteva servire il liberissimo Bonaventura vicino a lui solo davanti al portiere. La formazione viola continua a spingere. Ranieri al 72′ lancia lungo dalla trequarti verso l’area, Martinez Quarta fa da torre e prova a servire Nzola in area. L’angolano viene travolto da Sommer ma l’azione continua. La palla vagante viene colpita nuovamente da Quarta che trova però il salvataggio sulla linea di Darmian. Aureliano viene richiamato dal Var per il contatto Sommer-Nzola. L’arbitro va all’onfield review e decide di assegnare il rigore alla Fiorentina. Sul dischetto si presenta Nico Gonzalez che però calcia male e trova la presa sicura di Sommer. La partita finisce col risultato di 1-0 per l’Inter che supera i bianconeri e si presenta allo scontro diretto, proprio contro la Juventus, da capolista.

TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano, Faraoni, Quarta, Ranieri, Parisi (89′ Milenkovic), Duncan (83′ Mandragora), Arthur (46′ Maxim Lopez), Ikonè (61′ Nico Gonzalez), Bonaventura, Sottil, Beltran (83′ Barak).

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard ( 83′ Bisseck), De Vrij, Bastoni (60′ Acerbi), Darmian (60′ Dumfries), Frattesi, Asslani, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram (60′ Arnautovic), Lautaro Martinez (78′ Alexis Sanchez).

Maurizio Rasa