Lorenzo Insigne – È lotta alle critiche, il capitano del Napoli tira il freno.

Secondo quanto riportato da Repubblica “il campionato ritrova un imbronciato Insigne“. Queste le parole del quotidiano, in merito al capitano del Napoli: “Per un fantasista intoccabile dev’essere stato almeno strano giocare solo 171 minuti su 360 nelle ultime 4 partite. Spalletti lo ferma due volte, con lo Spartak dopo i primi 41 per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione di Mario Rui, pazienza, ci può stare. A Firenze lo esclude dagli ultimi 20, quando la partita rinuncia alla fantasia e preferisce lotta feroce per la vittoria. Il capitano rivela la sua delusione con una educata smorfia di disappunto.

Non va meglio in Nazionale. Insigne esce con la Spagna dopo 57’ per giocare ieri gli ultimi 4 con il Belgio. La sua forma sembra appannata. Ci mancherebbe, dopo prove sublimi e massacranti da regista offensivo disponibile anche alla copertura. Ma per nuove accelerazioni è opportuno evitare ad Insigne inutili stress e suggestioni”.

