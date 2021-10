Cannavaro: “Coppa d’Africa mette in difficoltà Spalletti, Osimhen essenziale”

Fabio Cannavaro dice la sua sulla lotta scudetto. L’ex Juventus non da il Napoli per favorito e mette in guardia sui bianconeri di Allegri.

Fabio Cannavaro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha esposto la sua opinione in merito alla lotta scudetto, rappresentando una classifica dei favoriti al titolo ed esprimendo la sua tesi sul Napoli capolista: “No, però chi vorrà vincere il titolo dovrà batterli e non sarà per nulla semplice. Le milanesi sono molto forti, soprattutto l’Inter e non solo perché ha lo scudetto sul petto. Quella nerazzurra è squadra forte e compatta. E poi mai dare per morta la Juventus. È partita male, ma se poi batti il Chelsea vuol dire che i valori ci sono. Allegri dovrà darle equilibri migliori e continuità, perché non è un caso che mancando Ronaldo si subiscano più gol: perché gli altri devono “alzarsi” di più per segnare. In prospettiva più lunga, perché è in primavera che si deciderà la corsa scudetto, per il Napoli preoccupa la Coppa d’Africa: perché Spalletti perderà per un periodo lungo l’attuale asse portante della squadra: Koulibaly – Anguissa – Osimhen”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli augura buon compleanno ad Edoardo Reja

VIDEO – Osimhen in gol con la Nigeria: suo il raddoppio contro la Repubblica Centroafricana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Xi: ‘Taiwan sarà riunificata a Cina,no interferenze esterne