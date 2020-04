In Liguria si gioca a tennis…sui tetti – VIDEO

A Finale Ligure due ragazze del tennis club locale hanno improvvisato una partita di tennis sui tetti. Il match, ripreso con lo smartphone, è diventato un video diffuso sui social e rilanciato anche dalle pagine sociale del Circuito Atp.

Un’idea simpatica e alquanto originale, capace di strappare il sorriso a diverse persone in un momento così delicato per il nostro paese ma anche per il mondo intero.

https://www.youtube.com/watch?v=lxm8RZiIsO4

