In Lombardia 125 nuovi casi positivi e 21 decessi nelle ultime 24 ore

La Lombardia continua ad essere il principale focolaio di epidemia in Italia, lo confermano gli ultimi dati regionali sulla pandemia. Nelle ultime 24 ore infatti sono 125 i nuovi casi positivi mentre son 21 i decessi registrati. In Emilia Romagna 14 nuovi casi, nessuno a Bologna. Sono invece 14 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, l’altra regione più colpita dalla pandemia, mentre sono quattro i nuovi decessi.

Sette i decessi di cui nessuno oggi e 10 contagi, di cui tre in Rsa son invece i dato comunicati questa sera dall’Unita’ di crisi della Regione Piemonte. La situazione non tende a migliorare, e almeno per il momento sembra proprio non volersi sbloccare in alcun senso. Siamo allo stesso punto di un paio di settimane fa.