Inchiesta Prisma – indagata anche la Sampdoria, tre operazioni di mercato sospette

Nel mirino degli inquirenti tre operazioni di mercato tra Sampdoria e Juventus

Anche la Sampdoria finisce nella fitta rete dell’inchiesta Prisma. La Procura di Torino ha fornito gli atti a quella genovese che ora indaga sulle cessioni di tre giocatori blucerchiati. Le presunte operazioni di mercato al centro delle indagini sarebbero quelle di Audero (che fu acquistato il 29 gennaio 2019 per 20 milioni di euro). Peeters (venduto per 4 milioni dalla Samp alla Juve il 30 gennaio 2019) e Mulè (passato il 31 luglio 2019 dai blucerchiati ai bianconeri per 3,5 milioni). Il fascicolo e’ a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato. Lo riporta la redazione di TuttoMercatoweb.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Quarti di finale Champions League tra Milan e Napoli: date e orari

Spalletti: “Avrei preferito non incontrare italiane. Da incompetenti parlare di buon sorteggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici