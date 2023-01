Inchiesta stipendi Juventus: ecco come procederà il procuratore Chinè

Inchiesta stipendi Juventus

Inchiesta stipendi Juventus – Il procuratore Giuseppe Chiné intende avvalersi di una proroga di 40 giorni per portare avanti le indagini sul filone stipendi. Al momento si attendono le motivazioni della sentenza che ha portato la Corte d’Appello federale a decidere per la penalizzazione di 15 punti nei confronti della Juventus e alle inibizioni nei confronti dei suoi ex dirigenti nell’ambito del caso plusvalenze.lo rivela gazzetta.it.

