Napoli, De Laurentiis tratta per il rinnovo di Victor Osimhen

Napoli, De Laurentiis prova a trattenere Osimhen

Il Napoli inizia a pensare anche alla prossima stagione, con il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole provare a trattenere Victor Osimhen per almeno un altro anno. Come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il numero uno azzurro è in contatto con gli agenti del nigeriano e starebbe trattando per il rinnovo. Possibile che De Laurentiis faccia uno strappo alla regola, con una cifra che possa superare il tetto ingaggi imposto lo scorso anno. Nelle prossime settimane, con la fine del campionato, possibile che le parti si incontrino per trovare un accordo.

