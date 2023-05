La Gazzetta dello Sport – Juve, penalizzazione ridotta ma resterà fuori dalla Champions.

Questa è la testimonianza della rosea, in seguito alla decisione del Collegio di Garanzia sulla nuova penalizzazione per la Juventus: “Il Collegio di garanzia ha ravvisato gli stessi illeciti della Procura: sul ruolo dei membri del Cda si deciderà se e con quanti punti sanzionare il club per le plusvalenze. E non mancano le ricadute sul processo stipendi.

Le responsabilità

“Il Collegio ha respinto tutte le ragioni del ricorso bianconero, tranne una. Ed è quella che ora potrebbe far modificare la sanzione per il club. Si tratta delle responsabilità sportive che in secondo grado sono state riconosciute ai membri del CdA Juve, i dirigenti senza delega. Si legge nelle motivazioni: “Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l’accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d’Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus”.

La nuova penalizzazione

“Nei fatti la Corte è chiamata a motivare il “peso” che i quattro apicali hanno avuto nella determinazione della sanzione e quale invece sia stato quello dei membri del CdA di cui risponde la società per responsabilità oggettiva. Se l’incidenza di questi ultimi avesse determinato qualche punto in più, la penalizzazione potrebbe essere ridotta, anche se probabilmente non di molto visto che il ruolo dei quattro alti dirigenti, che determinano la responsabilità diretta del club, è riconosciuta come centrale. Detto questo, il Collegio stesso ribadisce la discrezionalità della Corte federale d’Appello nel ridefinire la condanna, che potrebbe anche restare -15, ma la sensazione è che qualcosa verrà tolto, mantenendo comunque l’afflittività per togliere al club l’accesso alla Champions e forse anche all’Europa League”.

