Osimhen nel mirino del Chelsea: ecco l’offerta per il Napoli

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarebbe nel mirino del Chelsea; la notizia arriva dal quotidiano Daily Mail.

Victor Osimhen sarebbe nel mirino della Premier League, in particolare del Chelsea. L’attaccante nigeriano sta concludendo una stagione da protagonista con il Napoli di Luciano Spalletti, il club azzurro vorrebbe infatti continuare la sua avventura con il giocatore e stando alle ultime starebbe cercando di trattenerlo almeno per un altro anno.

La notizia dell’interesse da parte del Chelsea arriva direttamente dall’Inghilterra, più precisamente dal quotidiano Daily Mail. Secondo quanto riportato il club inglese vorrebbe offrire al Napoli anche il cartellino del croato Christian Pulisic al fine di abbassare la richiesta economica del club.

“Il Chelsea sembra aver individuato in Victor Osimhen l’attaccante per rilanciarsi nella prossima stagione. E fa sul serio, tanto da aver offerto al Napoli anche il cartellino di Christian Pulisic per abbassare le richieste cash di De Laurentiis.”

Fonte foto: Flckr.com

