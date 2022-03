Incredibile retroscena: Putin ‘scaricato’ da Maradona. Mondiali in Russia 2018

Incredibile retroscena, protagonisti Putin e Maradona

Incredibile retroscena: Putin ‘scaricato ‘ da Maradona. Si tratta di un episodio che è tornato adesso alla mente con lo scoppio della guerra in Ucraina e che ha avuto come protagonisti Vladimir Putin e Diego Armando Maradona.

Durante i Mondiali in Russia nel 2018 il leader del Cremlino ha fatto di tutto per incontrare il famoso calciatore argentino, ma El Pibe de Oro non ha accettato. “Devo svegliarmi alle 9.30… Io alle 9.30 non mi sveglio. Non mi sveglio!”, aveva raccontato Maradona al suo entourage in un audio che solo ora è stato diffuso da Infobae.

“Ha fissato l’appuntamento troppo presto. Se fa un cocktail nel pomeriggio, metto un vestito e vado. Ringrazio Putin ma no, è deciso”, aveva aggiunto l’attaccante, più convinto che mai. Come è finita? L’incontro c’è stato ma alle condizioni del calciatore: Maradona non si è fatto intimorire da Putin ed è riuscito a vederlo nel pomeriggio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

