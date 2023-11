La Gazzetta dello Sport – Inferno Brasile-Argentina, impresa per la “Scaloneta” che porta a casa la vittoria.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata su quanto accaduto fra Brasile e Argentina durante la partita delle qualificazioni Mondiali al Maracanà: “In una serata di violenze dentro e fuori dal campo, l’Argentina compie l’impresa: infligge al Brasile la prima sconfitta in casa in tutta la storia delle Qualificazioni Mondiali. Finisce 1-0, con un gol del difensore Otamendi nella ripresa. E Lionel Scaloni, ct campione del mondo, ha rivelato in conferenza stampa che potrebbe lasciare la guida della Selección. “Questa squadra ha bisogno di qualcuno che abbia tutte le energie possibili. Ci penserò”, ha detto il tecnico argentino.

La gara inizia con quasi mezz’ora di ritardo a causa di scontri tra le due tifoserie e tra agenti di sicurezza e gli ultra argentini. Messi, da capitano albiceleste, ritira la squadra dal campo e torna negli spogliatoi fino al ritorno della calma: “Non si può giocare in queste condizioni”.

Il caos è scoppiato al momento degli inni nazionali. Quello degli ospiti è fischiatissimo dal pubblico brasiliano. E le due tifoserie non sono isolate come accade di solito in partite di club al Maracanã. Le risse scoppiano nel settore sud dello stadio in cui si trovano circa tremila argentini (in totale c’erano 68.138 spettatori). L’Argentina lascia il terreno di gioco, i giocatori si avvicinano alle tribune per vedere ciò che succede: si corre, ci si picchia, volano i seggiolini dello stadio. Le forze dell’ordine prendono i tifosi a manganellate.

La partita comincia con 27 minuti di ritardo. Il gioco è spezzettato: dopo 19’ di partita si contano addirittura 13 falli (saranno 42 in tutta la gara). Solo verso la seconda metà del primo tempo si vede un po’ di calcio. E la miglior occasione prima dell’intervallo è per il Brasile: il difensore Romero salva sull’area piccola un tiro di Gabriel Martinelli al 43’”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello: “La Juventus è la candidata principale per lo Scudetto”

Coppa Italia Napoli-Frosinone, biglietti in vendita da domani: prezzi popolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Napoli cerca un allenatore per giugno