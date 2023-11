Inter su Zielinski, ma la priorità del giocatore resta Napoli

Il giornalista Alfredo Pedullà ha riportato le ultime su Piotr Zielinski: dal rinnovo con il Napoli all’interesse da parte dell’Inter.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare con il club azzurro; intanto l’Inter continua a monitorare la sua situazione.

Di seguito le ultime novità riportate su Sportitalia dal giornalista Alfredo Pedullà:

“L’Inter ha una specialità della casa: i parametri zero. Negli ultimi anni è riuscita a vincere qualche Gran Premio della Montagna, scollinando bene e poi mantenendo il vantaggio senza grandi problemi. La specialità della casa, ci vengono in mente Calhanoglu e Thuram come ultime “perle” della collana, ma di sicuro di sono altri pezzi pregiati, tra gli altri una citazione la meriterebbe Mkhitaryan. I pochi spiccioli spesi per Darmian fanno risaltare l’operazione come se fosse un parametro zero. E se vogliamo i 4 milioni versati per Acerbi, usato sicuro di assoluta affidabilità, non possono essere considerati uno spreco, piuttosto l’esatto contratto. La rassegna primavera-estate si arricchirà presto di nuovi dipinti, ci sono tre situazioni da seguire. In ordine non proprio sparso, Djalo è il nome da considerare a caratteri quasi cubitali. Ausilio lo stima ai massimi livelli, negli ultimi anni ha seguito lui e Chalobah tra i profili giovani di maggiore gradimento. La differenza non è soltanto nell’aspetto anagrafico, Djalo è più giovane di un anno, ma a che e soprattutto nel non trascurabile particolare che ha un contratto in scadenza con il Lille rispetto al suo collega del Chelsea. E quindi entriamo assolutamente in zona Inter: se Djalo confermasse la predisposizione ad accendere il semaforo verde per Milano nerazzurra (serve sempre prudenza), molto presto i tempi potrebbero essere maturi. Le altre sue bellissime “figurine” che qualsiasi collezionista vorrebbe avere nell’album sono quelle di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Il polacco del Napoli ha confermato quanto abbiamo raccontato qualche settimana fa: precedenza al Napoli per una questione di affetto e rispetto, se la fumata fosse grigia tendente al nero, l’Inter si fionderebbe perché il profilo piace moltissimo.”

Fonte foto in evidenza: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello: “La Juventus è la candidata principale per lo Scudetto”

Coppa Italia Napoli-Frosinone, biglietti in vendita da domani: prezzi popolari

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Napoli cerca un allenatore per giugno