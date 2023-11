Mario Rui, l’agente: “Ha lavorato sodo per meritarsi ciò che era”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha rilasciato qualche commento sul terzino portoghese durante la presentazione del proprio libro.

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha presentato il suo libro intitolato “La strada di un sogno – La mia vita da procuratore”. Proprio durante tale presentazione ha rilasciato qualche commento sul terzino del Napoli.

“Ai miei giocatori voglio bene tutti allo stesso modo, ma un pizzico in più a lui. Mario è il simbolo del giocaftore che ha dovuto sempre sudare tutto, perché non gli è stato mai riconosciuto subito ciò che era il suo valore. È sufficiente ricordare i suoi primi anni a Napoli, era un giocatore criticato. Per questo motivo ha dovuto fare sempre il doppio per meritarsi ciò che era. Questa cosa non l’ho mai accettata e ciò mi ha portato ad essere un po’ più sensibile nei suoi confronti, anche se è quello che poi è quello che mi fa incazzare più di tutti.”

