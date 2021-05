Damiani: “Galtier via dal Lille, non credo andrà a Napoli, c’è un altro club”

Oscar Damiani, amico ed ex agente di Christophe Galtier, allenatore del Lille, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Damiani interviene in merito all’accostamento del tecnico al Napoli.

“Galtier è stato molto bravo nel costruire un’ottima squadra. Credo che andrà via poiché è in cerca di progetti più ambiziosi, dal momento in cui il Lille vuole ridimensionare i propri obiettivi. Non credo che approderà al Napoli, penso che al momento l’opzione Nizza sia più concreta. Anche se non disdegnerebbe comunque un’esperienza in Italia. Il nostro campionato gli piace molto perché è un amante della tattica. Non ho idea se De Laurentiis lo abbia chiamato, credo, però, che sia stato contattato da qualcuno della società azzurra per parlare di Victor Osimhen”.

