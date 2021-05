Serie C, Under 17: il derby campano Paganese-Cavese termina 3-4

La gara tra le due campane termina con ben 7 gol segnati

Nella giornata di ieri si è disputato il derby campano Paganese-Cavese, posticipo del Campionato Under 17 Serie C girone 7. La gara, disputatasi alle 17.30 presso lo Stadio “Piccolo” di Cercola è finita con il risultato di 4-3 per gli Ospiti. La rete che apre la gara arriva al minuto 11 con Falco che si gira in area avversaria salta un difensore e mette la palla dentro, 1-0 Cavese.

Al 28′ arriva il pareggio della paganese con Campanile. Al 40′ Cuomo riporta in vantaggio la Cavese, ma subito dopo arriva il pareggio dal dischetto dei padroni di casa, firmato Campanile. Bisogna aspettare fino al 22′ della ripresa per il nuovo vantaggio della Cavese, ancora una volta è falco ad andare in gol. I padroni di casa conquistano il pari con Perlingueri, ma gli ospiti approfittano di un loro errore a centrocampo e lanciano in porta Falco che completa la tripletta personale e regala ai suoi i tre punti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, ufficializzate tutte le date. Inizio il 1° Luglio

UFFICIALE – Gianluca Gaetano convocato per lo stage pre-Europeo Under 21

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Libia: Ue riapre ambasciata a Tripoli