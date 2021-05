Salgono le quotazioni di Allegri, il tecnico prende in considerazione l’idea Napoli

Sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno arrivano le ultime sulla panchina del Napoli: il quotidiano rilancia il nome di Massimiliano Allegri.

Il Napoli è alla ricerca di un degno sostituto che occupi e diriga al meglio la panchina azzurra, tra i nomi ritorna in voga quello di Massimiliano Allegri.

“Nelle ultime ore sono salite notevolmente le quotazioni del nome più ambizioso: ex Milan e Juve e in pole position per la panchina del Real Madrid: Max Allegri. Con il tecnico toscano il rapporto è sempre stato frequente e di grande stima. La sfida Napoli può apparire molto affascinante agli occhi di Max, che da due stagioni fermo, l’ha presa in considerazione”.

