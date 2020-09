Infezione Ronaldo – Si allungano i tempi di recupero

Il portale Juvelive.it riporta in merito all’infezione al piede di Cristiano Ronaldo.

L’infezione di Ronaldo è stata, in un primo momento, confusa con un infortunio:

“Cristiano Ronaldo soffre di un problema al piede che gli farà saltare il primo match della Nations League del Portogallo. A ridere il quadro un po’ più cupo, però, è l’allenatore dei lusitani Fernando Santos, che ha confermato i dubbi riguardo alla presenza del suo asso.”Si è allenato bene lunedì e martedì, poi mercoledì ha avvertito questo dolore al piede. Non sapevamo cosa fosse, poi dopo pranzo il piede è diventato rosso e ci siamo accorti che non era un infortunio ma un’infezione. E’ stata trattata con antibiotici: oggi va meglio, è stato visitato da un dermatologo e aspettiamo l’evoluzione. Sicuramente domani non potrà essere al 100%: non è un infortunio che guarisce in 2-3 giorni.”

