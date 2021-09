Infortuni in casa Napoli: ecco come stanno Meret e Ghoulam

Il Corriere del Mezzogiorno s’interroga, come stanno Alex Meret e Faouzi Ghoulam? Ecco le risposte.

Alex Meret e Faouzi Ghoulam in seguito agli infortuni che li hanno tenuti fuori dal campo, fremono per il grande ritorno, ecco le parole del giornale in merito: “Ieri anche Meret ha alternato le terapie con gli esercizi in palestra, la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare non si è ancora consolidata dopo un periodo di riposo, quindi bisognerà aspettare un po’ di tempo per riportarlo in gruppo.

Ghoulam si è sottoposto ad un controllo a Villa Stuart: ha incassato un altro parere positivo e può andare avanti nel percorso che dovrebbe portarlo nei convocati tra fine settembre e inizio ottobre.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Cagliari, esonerato Leonardo Semplici: il comunicato del club

Faouzi Ghoulam, a Villa Stuart: l’esito degli accertamenti. Il comunicato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo