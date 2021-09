Insigne sì o Insigne no? Il grande dilemma di Spalletti. Buone notizie per Ospina ed Osimhen

Insigne sì o Insigne no? Questo il grande dilemma in casa Napoli per la sfida di domani sera con il Leicester.

Lorenzo Insigne è un grande punto interrogativo per la formazione di Luciano Spalletti, in vista del match di domani sera con il Leicester. Secondo il Corriere dello Sport, sarà decisivo il provino di oggi per il capitano del Napoli. Inoltre, il tecnico azzurro può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Ospina ed Osimhen, entrambi saranno a disposizione per la prima giornata di EL, grazie all’intervento della Uefa e le sollecitazioni di De Laurentiis in merito alle rigide direttive anti-Covid.

