Infortunio Hirving Lozano, la possibile data del rientro in campo

Notizie calcio Napoli – Infortunio Hirving Lozano, l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la possibile data per il rientro in campo del messicano. L’attaccante del Napoli è fermo per una lussazione alla spalla rimediata con la maglia della nazionale. L’intervento chiriurgico è stato scongiurato ed il rientro dovrebbe essere più vicino.

Infortunio Lozano: rientro in campo

“Nella zona destra dell’attacco la rosa del Napoli ha varie soluzioni di qualità ma la maledizione degli infortuni si è accanita. Lozano ha il tutore alla spalla destra, tra terapie e palestra sta seguendo il percorso di riabilitazione che potrebbe riportarlo in campo nella prima metà di marzo. Mancheranno, quindi, sia il Chucky che Politano, Spalletti dovrà affidarsi ad Elmas e Ounas che al Camp Nou potrebbero alternarsi”

