Proseguono i contatti tra il Napoli ed il PSG per Keylor Navas, intanto rriva l’esito degli esami dopo il suo infortunio.

Continua la trattativa tra Napoli e Paris Saint-Germain per Keylor Navas. Il giocatore ha però intanto subito un infortunio, il quale lo ha costretto a non prendere parte all’ultima gara di campionato, quella contro il Lille. Il quotidiano L’Equipe riporta le ultime novità circa l’evento. Keylor Navas ha una leggera lombalgia, tuttavia la sua situazione non desta alcuna preoccupazione. Entro questa settimana la situazione dovrebbe migliorare. La trattativa per portare il portiere al Napoli è ancora presente.

