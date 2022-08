Il Napoli si gode Kvaratskhelia: il suo valore è già aumentato

Il Corriere dello Sport si concentra sul nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia e sul suo valore che è già aumentato.

Khvicha Kvaratskhelia è da poco arrivato a Napoli, ma in sole due gare con la maglia azzurra ha dimostrato quanto vale. L’attaccante georgiano è andato in rete già ben tre volte: ha infatti messo a segno una rete contro l’Hellas Verona e due reti contro il Monza. Il Corriere dello Sport si concentra sul giocatore che ha già fatto impazzire i tifosi azzurri, soffermandosi in particolare sul suo valore. Il Napoli ha pagato tale acquisto 10 milioni ma stando alle parole riportate dal quotidiano il valore di Kvaratskhelia sarebbe già aumentato.

“Il georgiano è un giocatore pronto, fatto, perché non si segnano gol simili al Maradona senza quella stoffa comune a pochi, senza un talento già cristallino, la personalità dei campioni e una sensibilità alla bellezza che spiazza. Spalletti se lo gode, Giuntoli è fiero di un’intuizione cavalcata per mesi, un capolavoro da dieci milioni di euro. Ne vale già molti di più, Kvara, ragazzo per bene.”

