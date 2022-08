Graziani su Kvaratskhelia: “Non farà rimpiangere Insigne”

L’ex allenatore Ciccio Graziani ha elogiato il nuovo acquisto del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, affermando che non farà rimpiangere Lorenzo Insigne.

L’ex allenatore ed attaccante Ciccio Graziani ha elogiato Khvicha Kvaratskhelia tirando anche in ballo Lorenzo Insigne. Secondo Graziani Kvaratskhelia è un vero e proprio talento, tant’è che non farà rimpiangere l’ex capitano azzurro, andato via alla fine della scorsa stagione.

“Ero a Dimaro, ed ho visto Kvaratskhelia da bordocampo; spesso parlavo con Giuntoli. Cristiano mi diceva di guardarlo con attenzione e dopo il secondo allenamento gli ho detto che aveva compiuto un capolavoro. Il ragazzo possiede corsa, piede e si sacrifica, non credo che farà rimpiangere Insigne.”

