Infortunio Osimhen: il calciatore potrebbe essere in campo contro il Milan

E’ arrivato ieri pomeriggio a Roma e subito è stato visitato ma, per fortuna, le condizioni di Osimhen non destano preoccupazioni.

L’attaccante si è infortunato alla spalla con la sua Nigeria sabato ma non c’è bisogno di operazione. Come riportato da Il Mattino, è stata confermata la lussazione ma non ci sarà bisogno di un’operazione.

Il calciatore si allenerà con un tutore ma, una volta terminato, non ne ha bisogno. Il Napoli, dunque, ha una flebile speranza di averlo domenica sera contro il Milan anche se Gattuso probabilmente preferirà non rischiare.

