Ufficiale, Romania-Norvegia 3-0. Presa la stessa decisione di Juve-Napoli

Ufficiale, Romania-Norvegia 3-0 a tavolino

Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha confermato il 3-0 a tavolino in favore della Romania. La Norvegia, non ha potuto prendere parte alla sfida dopo che le autorità sanitarie di Oslo aveano proibito la trasferta. Dopo alcuni casi di positività al Covid-19 di alcuni elementi tra le fila degli scandinavi, la Nazionale norvegese non si è presentata a Bucarest. La Uefa si allinea così, alla decisione della giustizia sportiva italiana presa nel caso Juve-Napoli. Si profila anche un’altra vittoria a tavolino anche in Svizzera-Ucraina, visto che per la Nazionale di Shevcenko c’è al momento lo stesso problema. Sempre più caos nel calcio, anche a livello europeo.

