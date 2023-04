Infortunio Osimhen, l’attaccate vuole esserci per la Champions

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’infortunio di Victor Osimhen, affermando che il giocatore vuole essere in campo per la Champions.

Victor Osimhen ha subito un infortunio durante la giornata di ieri. L’attaccante vorrebbe accelerare i tempi di recupero con l’obiettivo di essere presente per i quarti di finale di Champions League.

Ecco quanto riporta la Gazzetta dello Sport:

“I tempi di recupero stimati sono di circa due settimane. La verità è che il nigeriano è rientrato affaticato dalle due partite giocate con la sua nazionale e già giovedì a Castelvolturno aveva palesato di avere il muscolo impastato, ragion per cui è stato necessario sottoporlo all’ecografia. Victor ha manifestato immediatamente la sua intenzione di provare ad accelerare i tempi per essere in campo addirittura nel match di andata di Champions il 12 aprile: difficile ma non impossibile. Più facile pensare ad Osimhen in campo nella gara di ritorno perché al recupero clinico dovrà poi seguire quello fisico e quindi occorrono circa 20 giorni dopo un infortunio di questo genere per tornare al top. Tuttavia, come detto, la volontà di Osimhen di ridurre al minimo la sua sosta ai box è fortissima ed anche il fatto che l’infortunio non è nello stesso punto di quello accusato ad inizio stagione lascia un margine di speranza. Qualcosa in più in tal senso si capirà nei primi giorni della prossima settimana, quando Victor sarà sottoposto a nuovi esami strumentali per capire come sta procedendo la riabilitazione.”